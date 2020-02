È tutto pronto per il Carnevale Selargino, che quest’anno arriva anche al museo, con sei iniziative speciali che arricchiscono i tradizionali festeggiamenti.

Il primo appuntamento è per sabato 15, alle 17.30, nella struttura Museale di via Dante 2, con la presentazione del libro “Carrasecare Design”, di Mara Damiani: un viaggio tra le maschere tipiche della Sardegna interpretate in chiave moderna attraverso la grafica dell’artista e i testi di Luca Damiani.

Domenica 16, domenica 23 febbraio e martedì 25, dalle 10 alle 13, spazio alla creatività con i “Laboratori con la carta pesta”, che offriranno la possibilità ai partecipanti di realizzare maschere tipiche della Sardegna (con la carta pesta).

Sabato 22, doppio appuntamento: si inizia la mattina, alle 9, con il Carnevale dello studente, riservato agli allievi delle scuole selargine di ogni ordine e grado che sfileranno per le strade cittadine, precedute da un carro allegorico con musica e figuranti in maschera. Raduno in via Venezia (canale coperto), dove si formerà il corteo che attraverserà via San Martino, via Trieste. Parigi e viale Vienna. Con tappa finale al campo sportivo comunale Virgilio Porcu, dove è prevista una sfilata concorso con la premiazione delle classi e dei gruppi più rappresentativi. I vincitori si aggiudicheranno una “gita studio” in una località a loro scelta della Sardegna. E ovviamente non può mancare la zeppolata finale. Il pomeriggio, alle 17, si torna nella struttura museale, per la presentazione della maschera selargina “Sa Gattu”.

Sabato 29, alle 16, pentolaccia, giochi carnevaleschi e un’altra zeppolata nei locali di via Dante.

Il sipario cala domenica primo marzo, con il “Carnevale dello sport”: appuntamento alle 17, per il raduno degli atleti in via San Martino (davanti al Monumento ai Caduti), e poi via alle gare in maschera di Atletica leggera e delle altre discipline sportive, che si svolgeranno nelle via san Martino, Salvemini, Milazzo e Trieste. Alle 19,30 “Gara delle auto spente-spinte”, alla quale possono partecipare autovetture regolarmente marcianti con equipaggi formati da un pilota e quattro atleti in maschera. Ovviamente la maschera è d’obbligo anche per le autovetture. A fine manifestazione ristoro per tutti i partecipanti nella sede della Pro loco di via Bezzecca.