Si muove qualcosa sull’annosa questione della Casa dello Studente di Cagliari: la Giunta regionale ha infatti autorizzato l’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione a favore dell’Ersu di Cagliari.

Come verranno spesi i soldi sbloccati

La somma, pari a 1 milione e 965 mila euro, verrà utilizzata per l’erogazione di servizi a favore degli studenti, per interventi di riqualificazione e la realizzazione degli impianti di climatizzazione delle Case dello Studente di via Trentino, via Basi, via Businco e via Montesanto

Non verranno dimenticate anche le strutture ricettive e la ristorazione, con l’acquisto di gasolio per riscaldamento, integrazione spese varie e la vigilanza della Casa dello Studente.

La somma di quasi due milioni di euro è la quota libera del risultato di amministrazione del rendiconto 2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Cagliari.