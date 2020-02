Dal mondo dell’industria alle istituzioni, dall’associazionismo di categoria al terzo settore: in occasione del Safer Internet Day – giornata internazionale per l’utilizzo consapevole e sicuro di Internet – oltre 20 nuovi partner di eccellenza salgono a bordo di “Operazione Risorgimento Digitale”, la scuola di Internet gratuita lanciata da Tim a novembre per favorire la diffusione delle competenze digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Il tour toccherà la Sardegna a partire dal 23 marzo con la tappa di Selargius , alla quale seguiranno quelle di Iglesias (30 marzo), Oristano (20 aprile), Nuoro (27 aprile) e Olbia (4 maggio). Si amplia così il raggio di azione dell’iniziativa itinerante di Tim che coinvolge tutte le 107 province italiane, con l’obiettivo di formare fino a un milione di persone attraverso un ampio programma di attività che sarà intensificato grazie all’utilizzo di altre due scuole mobili in aggiunta a quella già operativa e ai corsi in aula organizzati per dare la possibilità a tutti di diventare “cittadini di Internet”.

Chi partecipa a Operazione Risorgimento Digitale

In particolare, hanno aderito al progetto: Google, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, ZTE, Lenovo, Samsung, Nokia, Ericsson, Accenture, Engineering, NTT Data, Dell, Qualcomm, Oppo, SAP, Adobe, Manpower, Xiaomi, Arthur D. Little, PwC (PricewaterhouseCoopers), BCG (Boston Consulting Group), oltre a INWIT e Olivetti. L’iniziativa ha inoltre ottenuto il sostegno di associazioni di categoria, terzo settore e importanti attori nel campo dell’innovazione sociale. I nuovi partner affiancheranno Tim nel percorso di trasformazione digitale del Paese, mettendo a disposizione competenze e know-how specifici.

“Operazione Risorgimento Digitale” è realizzata in collaborazione con la Commissione europea e la Polizia di Stato con la partecipazione degli Operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Ministro dell’Innovazione e ha il patrocinio dell’Anci.