Manifestazioni e proteste non si fermano nel mondo della scuola: uno sciopero per i precari è stato indetto per il 17 marzo, ma non si esclude che potrebbero esserci anche altre date.

“Sono in atto azioni di bullismo ministeriale. È in atto una profonda rottura dei rapporti con il sindacato, c’e’ un metodo eccessivamente ideologico di muoversi da parte della ministra”, hanno dichiarato i rappresentanti di Cgil Cisl Uil Gilda e Snals scuola.