Stop delle Filippine all’accordo di cooperazione militare con gli Stati Uniti d’America: la notizia ufficiale è stata riportata dal New York Times.

Il patto in questione, che rimarrà in vigore per questioni tecniche ancora per 180 giorni, riguardava anche la presenza degli USA nelle basi filippine e lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte.

Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha preso questa decisione in concomitanza con il suo avvicinamento allo stato cinese.