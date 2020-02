Migranti in aumento nel Mediterraneo: secondo gli ultimi dati pubblicati da Frontex, nel primo mese dell’anno sarebbero giunti in Italia in 1500, sei volte quindi il numero dei nuovi arrivati del gennaio 2019.

L’agenzia Ue, analizzando la pressione migratoria, ha constatato come nel Mediterraneo centrale sia in aumento, dato che va in controtendenza rispetto alle altre rotte principali che invece hanno visto dei cali rispetto al mese precedente.