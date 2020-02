Operazione degli agenti della Polizia stradale di Cagliari che questa mattina hanno fermato per un controllo un furgone adibito al trasporto di croissant e pasticcini, destinati a diversi bar dei Cagliari.

Il mezzo è risultato inadeguato per il trasporto di alimenti e per le pessime condizioni igieniche, ma anche perché privo di revisione e di assicurazione. Al suo interno c’erano oltre 500 tra croissant e pasticcini, che l’autista stava distribuendo in vari bar per le colazioni prodotte in un laboratorio sito nel quartiere di San Michele.

A quel punto i poliziotti della Stradale hanno chiamato i medici della Asl per estendere il controllo al laboratorio artigianale dov’erano state prodotte le stesse paste. Anche il locale, come il mezzo, è risultato in condizioni igieniche definite disastrose. I poliziotti, hanno quindi sequestrato i locali, le attrezzature, e chiuso l’attività.

Si tratta di una importante operazione della polizia stradale e della Asl a tutela dei consumatori, visto che l’azienda distribuiva paste per le colazioni in numerosi bar di Cagliari.