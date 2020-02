E’ di 182 persone identificate, 34 stazioni controllate, 2 sanzioni elevate per violazione del Regolamento della Polizia Ferroviaria il bilancio dell’operazione “Rail Safe Day” dell’11 febbraio scorso , che ha visto impegnati 36 poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria della Sardegna.

L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, è dedicata al contrasto di tutti quei comportamenti illeciti in ambito ferroviario, e consiste in una serie di controlli straordinari in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalla Polizia Ferroviaria, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferroviarie o nei pressi di passaggi a livello, l’incauto attraversamento dei binari e di tutti quei comportamenti sbagliati che possono sfociare in eventi tragici.

Nella giornata di martedì gli Agenti, equipaggiati con smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità ha proceduto al controllo di 182 persone. Durante le attività hanno sensibilizzato i passeggeri al rispetto delle norme che regolano la fruizione dei servizi ferroviari.