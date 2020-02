Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge, di cui è primo firmatario Dario Giagoni (Lega), che permette la proroga di un anno del termine per la cessione delle azioni dell’azienda Abbanoa Spa detenute dalla Regione nei confronti dei comuni dell’isola; trascorso questo periodo di tempo, la Regione potrà detenere azioni di Abbanoa per un massimo del 20 per cento.

“La proroga si rende necessaria per consentire alla Regione e ai Comuni di individuare una nuova forma di gestione di Abbanoa”, ha spiegato il consigliere della Lega.

“L’acqua è un bene pubblico e deve rimanere tale. Il rinvio proposto oggi va incontro ai Comuni, che in assemblea hanno votato a favore di un cambio di passo della società che va verso una riorganizzazione – ha dichiarato l’assessore dei Lavori pubblici, Roberto Frongia – la società stessa ha ritardato in modo inopportuno la discussione sulla riorganizzazione e sulla cessione delle quote”.