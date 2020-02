Dopo la notizia della messa in liquidazione della compagnia aerea Air Italy, gli altri vettori low cost hanno colto al volo l’opportunità commerciale che questa situazione improvvisa offriva loro e così Ryanair, nella conferenza stampa indetta oggi a Milano, ha annunciato il lancio di “speciali tariffe di salvataggio su 11 rotte da e per 7 aeroporti italiani, per accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati”.

Le offerte della società irlandese, disponibili da febbraio a maggio, ma limitate nella prenotazione, riguarderebbero i voli nazionali da e per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, ma anche diverse tratte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend.

Easyjet però ha mostrato di non essere da meno, lanciando la sua ontrofferta con tariffe fisse per i passeggeri di Air Italy.