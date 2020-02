Sindacati convocati domani mattina in Consiglio regionale per discutere, durante l’assemblea in Aula alle 10:30, della vertenza Air Italy.

La comunicazione, arrivata all’ultimo, ha costretto i lavoratori Air Italy a rinviare la manifestazione sotto il palazzo della Regione, inizialmente prevista per venerdì 14, a martedì 18 febbraio a martedì 18.

Questa sera intanto, in previsione dell’incontro di domani mattina, è stato fissato un vertice tra i segretari generali di categoria regionale dei trasporti Arnaldo Boeddu (Filt-Cgil) William Zonca (Uiltrasporti) e Valerio Zochedu (Fit-Cisl) e i segretari generali confederali delle tre organizzazioni sarde, Michele Carrus, Francesca Ticca e Gavino Carta, per discutere della situazione situazione e concordare una linea d’azione comune.