La vertenza latte non abbandona i tavoli delle istituzioni regionali, questa mattina infatti era previsto un incontro con Gabriella Murgia, assessore regionale dell’Agricoltura, incontro che ha contato numerose e importanti assenze, come quelle dei rappresentanti dei tre Consorzi di tutela dei pecorini Dop, dell’organizzazione interprofessionale Oilos, dei portavoce dei “pastori senza bandiere” e dei vertici Coldiretti.

Giustificati solo i rappresentanti dell’associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, impegnati in un evento a Torino.

Non sono mancati invece i rappresentanti di Copagri, Confagricoltura, Legacoop e del credito.

Le sedie rimaste vuote non hanno stupito però: nei giorni che hanno preceduto l’appuntamento con Murgia, alcuni degli invitati al tavolo avevano già espresso la loro presa di posizione, alla base della scelta di non partecipare poi all’incontro di oggi, il cui scopo era fare il punto sulla situazione del comparto e sugli accordi firmati un anno fa in Prefettura a Sassari.