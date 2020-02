La sessione di bilancio alle porte: è tutto pronto in Consiglio regionale per l’approvazione della Finanziaria 2020, che andrà fatta entro il 31 marzo, anche se già venerdì 14 febbraio la struttura della manovra da 9 miliardi di euro sarà trasmessa in commissione Bilancio.

Giuseppe Fasolino, assessore del Bilancio, ha conferito con sindacati e parti datoriali, illustrando loro alcune delle misure previste dalla nuova legge.

La Finanziaria conterrà grandi novità soprattutto per quanto riguarda il tema dello spopolamento, ma non solo: è proprio attraverso la manovra economica che la Regione Sardegna potrebbe intervenire sulla crisi di Air Italy.

Secondo le prime indiscrezioni sembra infatti che al testo della legge di bilancio verrà aggiunto un maxi emendamento forse riguardante proprio misure specifiche per il vettore aereo in liquidazione.

L’eventuale operazione finanziaria non sarebbe certo una novità in ambito politico, già in Corsica infatti l’ente rappresentativo della realtà isolana era entrato nella compagine societaria della compagnia aerea proprio grazie alla Sfirs.