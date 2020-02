La sessione di bilancio alle porte: è tutto pronto in Consiglio regionale per l’approvazione della Finanziaria 2020, che andrà fatta entro il 31 marzo, anche se già venerdì 14 febbraio la struttura della manovra da 9 miliardi di euro sarà trasmessa in commissione Bilancio.

Giuseppe Fasolino, assessore del Bilancio, ha conferito con sindacati e parti datoriali, illustrando loro alcune delle misure previste dalla nuova legge.

La Finanziaria conterrà grandi novità soprattutto per quanto riguarda il tema dello spopolamento.