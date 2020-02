Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, ha incontrato questa mattina l’ambasciatore Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki a Roma e ha commentato così i nuovi elementi emersi dal vertice con il rappresentante del Qatar: “Qatar Airways c’è, è disponibile ad investire su Air Italy e conferma la volontà di investire sull’Italia, sui lavoratori e su scelte che incidano positivamente nei territori. Ora è fondamentale che il Governo e tutte le Istituzioni coinvolte a vario titolo esercitino la dovuta pressione sul socio di maggioranza di Air Italy affinché si disinneschi subito la catastrofe sociale della messa in stato di liquidità”.

“Abbiamo avuto la conferma che la compagnia ha continuamente ribadito il suo impegno, come azionista di minoranza, per continuare a investire nell’azienda per creare valore per l’Italia e i viaggiatori e per fornire supporto per Air Italy e il suo personale, perché l’attenzione per i dipendenti è considerata una priorità fondamentale insieme al supporto alle comunità locali”, ha sottolineato Cappellacci.

“Per questo motivo – conclude il deputato di Fi – Qatar Airways era nuovamente disponibile a fare la sua parte nel sostenere la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile solo con l’impegno di tutti gli azionisti. Al di là delle formalità degli atti già presentati alla Camera, sollecitiamo il Governo affinché al più presto apra un canale di dialogo con Alisarda e non si lasci nulla di intentato per riaprire una prospettiva per i lavoratori coinvolti, per le loro famiglie e per un’intera isola che oltre al dramma di una nuova crisi aziendale vedrebbe allontanarsi ancora di più quella continuità territoriale di cui ha vitale bisogno”.