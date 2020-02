Paola Deiana, Capogruppo della commissione Ambiente alla Camera, annuncia, con queste parole, la nomina di un Commissario straordinario per le infrastrutture sarde: “Con un emendamento che ho sottoscritto e che è stato approvato nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionale alla Camera, abbiamo previsto la nomina del Commissario straordinario entro giugno 2020, per gli interventi sulla rete viaria in Sardegna. Un percorso già iniziato con il ministro Toninelli e che prosegue ora con solerzia”.

“Un intervento necessario, anche alla luce dei dati emersi nel nuovo report sulle infrastrutture strategiche presentato ieri in commissione ambiente, che evidenzia un gap tra lo stato di avanzamento dei lavori delle infrastrutture del nord e quelle di sud e isole. Con la nomina del Commissario portiamo avanti il nostro impegno per rendere più efficienti le infrastrutture e accelerare i lavori su tutta la rete viaria della mia regione”, conclude Deiana.