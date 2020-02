“I diritti e il benessere dei bambini vengono prima di ogni altra cosa: sono felice, dunque, che l’aula del consiglio comunale di Cagliari abbia approvato la mozione sulla bigenitorialità, che vedeva me come prima firmataria”, afferma Stefania Loi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Ogni decisione assunta, dopo la separazione dei genitori, – prosegue l’esponente di Fdi – dovrà essere unanime. Dopo eventi traumatici, il processo di crescita di un bambino deve essere il più sereno possibile, non può essere che uno dei due genitori voglia prevalere sull’altro, creando conflitti, malumori e inutili tensioni”.

“Il “Registro della Bigenitorialità” prevede che i bambini di mamme e papà separati possano avere un doppio domicilio. Con questo sistema sarà più facile per entrambi i genitori prendersi cura dei propri figli, relazionandosi con tutte le istituzioni in maniera chiara e serena” dice ancora Stefania Loi.

Conclude Stefania Loi: “Parliamo di un punto di partenza molto importante. L’obiettivo è anche quello di definire un regolamento ad hoc e nominare la figura del Garante per l’Infanzia. Ovviamente, i genitori dovranno essere totalmente in regola con la propria posizione in relazione alla responsabilità genitoriale. Ringrazio, da ultimo, l’associazione Mdm per l’importante contributo dato”.