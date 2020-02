Via libera alle modifiche della viabilità nel quartiere di Monte Urpinu. Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con la realizzazione degli passaggi rialzati in prossimità delle curve e dei dossi, nelle vie Salvatore Vidal e Raffa Garzia e in particolare in prossimità degli ingressi al parco di Monte Urpinu.

Le due strade sono state teatro di numerosi incidenti e investimenti di pedoni dovuti all’alta velocità dei mezzi in transito e alla scarsa visuale che caratterizza un percorso fatto di curve, salite e discese.

“La sicurezza stradale”, spiega il presidente della Commissione per le Politiche della Mobilità, Marcello Piras (Riformatori sardi), “è l’obiettivo prioritario che questa amministrazione si è posta nell’affrontare le problematiche relative alla viabilità. Stiamo completando gli attraversamenti pedonali rialzati in viale Diaz ed è allo studio la realizzazione di ulteriori interventi nelle strade più critiche della città”.

È stato emendato l’ordine del giorno presentato dall’opposizione e discusso in Commissione Viabilità che riguardava la creazione di due rotatorie in corrispondenza degli incroci tra le vie Raffa Garzia-Dexart-Solmi e tra le vie Vidal-Besta-Europa.