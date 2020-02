Anas, (società del Gruppo FS italiane) avvisa che a partire da domenica 16 febbraio saranno avviati gli interventi di risanamento del viadotto al km 16,900 della strada statale 130 “Iglesiente”.

Per effetto di tali lavori, che avranno termine il 16 maggio, sarà necessario procedere alla chiusura al traffico della carreggiata in direzione Iglesias (SU) dal km 16,450 al km 17,450, con deviazione del traffico nei due sensi di marcia sulla carreggiata in direzione Cagliari.

Sulla strada statale 196 “Di Villacidro” sarà oggetto di risanamento il viadotto al km 9,200, tra Villasor e il bivio S.Acqua Cotta, in provincia di Sud Sardegna. La statale verrà chiusa al traffico fino al 17 aprile, con deviazione della circolazione, nei due sensi di marcia, sulle statali 196dir e 293, con transito dai centri abitati di Serramanna e Samassi.