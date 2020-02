Il Governo, secondo quanto è emerso dall’incontro col Mit tra la ministra Paola De Micheli e la delegazione dell’opposizione nel Consiglio regionale sardo, starebbe cercando di individuare “possibili misure volte a mitigare l’aumento delle tariffe” sul caro nolo traghetti. La convenzione della continuità territoriale marittima, ricordiamo, scade il 18 luglio.

La De Micheli ha spiegato le modalità con cui si procederà al nuovo bando per i collegamenti con le isole e, sul tema noli marittimi, ha ricordato i risultati di una riunione avvenuta giorni fa con i trasportatori e gli armatori e l’apertura di un tavolo tecnico per definire il possibile incremento delle risorse per le merci.