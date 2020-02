Proseguono senza sosta i controlli per il corretto conferimento dei rifiuti nel territorio di Porto Torres.

Soltanto qualche giorno fa, a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, un cittadino è stato sanzionato per aver lasciato a bordo strada diverse buste di scarti.

L’uomo, un quarantunenne residente in città, aveva abbandonato alcuni sacchi di spazzatura in via Liguria, nel quartiere Satellite. Al loro interno erano presenti diversi tipi di rifiuti (plastica, vetro, carta e umido), tutti non correttamente separati. Inoltre il cittadino si era disfatto di un pensile in legno, di un paio di scarpe, vecchi cd-rom, una tastiera del computer e un passeggino. È stato individuato dalla Polizia Locale e ora sarà costretto a pagare una sanzione di 163 euro per la violazione del regolamento comunale.

«Ancora una volta ci troviamo a dover evidenziare un gesto maleducato e incivile – sottolinea il sindaco Sean Wheeler – in questo caso abbiamo addirittura constatato che il responsabile, che aveva creato una mini discarica, viveva a poca distanza dal luogo dell’abbandono. La gestione del decoro passa anche attraverso la buona educazione e la pulizia, mi auspico quindi che situazioni di questo tipo non si verifichino più e che ci sia un sempre maggiore utilizzo del nostro Ecocentro».

Nel controllo del territorio comunale, insieme alla Polizia Locale opera quotidianamente anche la Compagnia Barracellare. In questi casi le fototrappole in dotazione del Comune, delle piccole fotocamere capaci di registrare immagini anche durante la notte, sono dei preziosi alleati. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è contrastare il fenomeno delle discariche abusive, sia in città, sia nell’agro.