Il Comune di Carbonia informa i cittadini residenti in via Romagna e in piazza 1° Maggio che, a causa dell’esecuzione di lavori sugli impianti Enel Distribuzione, nelle giornate di lunedì 17 Febbraio e giovedì 20 Febbraio, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, è prevista l’interruzione dell’energia elettrica per le abitazioni, gli uffici e le attività che si trovano nelle vie citate.