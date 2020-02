Il programma del cartellone dal “Solstizio all’Equinozio 2020” giunge a Cagliari, con una sfilata di maschere arcaiche e tradizionali che avrà inizio sabato 15 febbraio alle ore 17:30 dalla centralissima piazza Yenne.

Il corteo “Carnasciali cagliaritano 2020” sfilerà poi in via Manno e in via Garibaldi, con arrivo finale in piazza Garibaldi dove si esibiranno i Gruppi delle maschere: S’Urtzu’e sa Mamulada (Seui), Sas Mascher’e Cuaddus (Neoneli), Sos Corriolos (Neoneli), Seruzzonis (Siurgus Donigala), Donna Zenobia (Macomer), Sa Ratantira Antiga (Cagliari).

L’evento è organizzato dalle associazioni: Quadrifoglio Karalis, S’Urtzu ‘e sa Mamulada e con la collaborazione organizzativa della Kama Eventi ed il supporto della Società Sant’Anna. Collaborazione del Comune di Cagliari, Fondazione Sardegna e Presidenza del Consiglio Regionale. Sostenuto e sponsorizzato dai Commercianti dell’Associazione Strada Facendo via Garibaldi, via Manno e vie limitrofe.