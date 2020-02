Nessuna lettera di licenziamento è ancora partita nei confronti dei 1.450 lavoratori della compagnia low cost.

La società, nella comunicazione ufficiale, ha parlato di “conferma della procedura di liquidazione in bonis, procedimento che prevede, per legge, 75 giorni di tempo per dare corso al licenziamento collettivo, possibilità che è stata, insieme alle altre, illustrata ai dipendenti”.

Il vettore aereo, nella nota stampa, ha anche sottolineato come “la società si sia impegnata a valutare la possibile cessione del ramo d’azienda per cercare di salvaguardare il più possibile i lavoratori”.

La reazione di Uiltrasporti:

“L’azienda riprenda l’operatività, è impensabile che una compagnia aerea sparisca da un giorno all’altro senza un reale confronto con le istituzioni e organizzazioni sindacali. Chiediamo l’immediata apertura del tavolo interministeriale alla presenza del Mise, Mit e Ministero del lavoro per verificare percorsi alternativi alla liquidazione che possano, garantire un tempo di protezione occupazionale attraverso ammortizzatori sociali conservativi. Si deve poter esplorare il mercato per possibili acquirenti e interessi verso la compagnia aerea. La base di questo percorso deve prevedere parallelamente una reale definizione della regolamentazione aerea in Italia, dove vediamo aumentare le crisi aziendali di un settore in forte crescita”, lo dichiara il segretario generale della Uiltrasporti della Sardegna William Zonca.