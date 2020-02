“Si dimetta e lasci l’assessorato in mano a persone competenti”, è il duro attacco, lanciato sui social network, da Eugenio Lai, consigliere regionale di LeU, nei confronti dell’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia, che subito risponde piccata: “Le competenze le ho, certificate”.

Il botta e risposta tra i due è nato nella bacheca del profilo Facebook di Lai, che ha commentato negativamente, attraverso un post, la possibilità di dar vita a un ente sardo per la pastorizia: “Non speculate sul prezzo del latte per costruire nuovi poltronifici: il prezzo non crescerà con nuovi enti, servono invece scelte coraggiose”.

Murgia non è stata a guardare, ed è intervenuta subito commentando: “Nessun poltronificio, basta con la campagna elettorale, costruiamo insieme per ridare dignità ai pastori – dando anche un’anticipazione sul prossimo disegno di legge che riguarderà il comparto – serve tempo per le ultime verifiche, poi andrà in Aula”.