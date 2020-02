Mara Sanna, consigliera pentastellata nel comune di Nuoro, rifiuta categoricamente la proposta di Andrea Soddu, sindaco uscente pronto a ripresentarsi alle prossime elezioni, di presentarsi alle comunali con un’unica coalizione, ricalcando gli schemi del Governo: “Nessuna alleanza con alcun partito del centrosinistra, né con una eventuale lista civica di Andrea Soddu, che si è rivelato incoerente candidandosi nel 2015 in rottura col Pd e poi assorbendo le dinamiche della vecchia politica, fino a diventare capolista dem nelle scorse Europee. Correremo con una lista autonoma”.

“Abbiamo appena finito di scrivere il programma e stiamo ragionando sui nomi dei candidati a sindaco. Per noi l’unica possibilità di alleanze può essere nei confronti di liste civiche, sicuramente non quella di Soddu. Quanto ai partiti dico che il quadro politico nazionale non è replicabile perché quell’alleanza è stata guidata da altre dinamiche”, afferma Sanna.

La parola finale però spetterà al Movimento, che si riunirà a Tramatza il prossimo 29 febbraio.