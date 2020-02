Voli bloccati e personale in sciopero per 24 ore martedì 25 febbraio: lo hanno annunciato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Catalizzatore della drastica azione, la situazione di Air Italy e di Alitalia, complice anche però l’annullamento del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo che contribuisce ad integrare i redditi dei lavoratori posti in ammortizzatore sociale: “Protestiamo a causa della grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante crisi industriale”.

Si tratta del terzo sciopero a livello nazionale dallo scorso luglio. “Da ormai troppo tempo le scriventi organizzazioni sindacali richiedono inascoltate un tavolo di lavoro ministeriale ed una cabina di regina che abbia la finalità di riscrivere le regole del settore”, hanno sottolineato le sigle sindacali.