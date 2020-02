Flash mob di solidarietà nei confronti dei dipendenti di Air Italy: fra poco più di una settimana i cittadini di Olbia si vestiranno di scuro e, con un trolley o uno zaino, sfileranno in un corteo silenzioso diretto all’aeroporto internazionale “Costa Smeralda”.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 11:30 nel parcheggio di Decathlon, in modo tale da riuscire ad arrivare allo scalo per le 12, all’interno del quale poi i manifestanti si dirigeranno verso l’area check-in in perfetto silenzio. In quel momento si leverà il grido “Olbia!” e tutti si dovranno immobilizzare, per poi rianimarsi quando sentiranno le parole “L’isola che c’è!”.

“In occasione dell’incontro aperto con i rappresentanti del governo scendiamo in strada per una manifestazione silenziosa di solidarietà ai 1500 lavoratori di Air Italy, a noi stessi e a un territorio che perde l’ennesima azienda”, scrivono gli organizzatori.