Salta fuori la questione della continuità aerea da e per la Sardegna durante un sopralluogo al tunnel di base del Brennero insieme alla commissaria Ue Adina Valean e la ministra dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli non si lascia scappare l’occasione per commentare la situazione con le istituzioni europee: “Per quanto riguarda la continuità territoriale la responsabilità delle decisioni è legata alla Regione Sardegna che decide quale modello proporre all’Europa. A novembre ho ricevuto il presidente della Regione e gli assessori e ho fatto loro presente che quel modello non può essere accolto in Europa. La Sardegna ha deciso di andare avanti lo stesso”.

“Noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e sottolineo tutta, alla Regione, per affiancarci nell’ambito dello studio dei flussi, dal quale dovrà partire la nuova gara di continuità territoriale. Per il Governo c’è un punto imprescindibile che sono i residenti, per i quali deve essere garantita la continuità, in ogni caso. Questa vicenda si incrocia con la vicenda Air Italy. La prossima settimana ci sarà un tavolo, per il quale il Governo ora cerca soluzioni possibili. Non escludo che saranno necessari ulteriori interventi del Governo per supportare le decisioni che la Sardegna prenderà il più presto possibile e speriamo in accordo con l’Unione europea”, ha affermato De Micheli.