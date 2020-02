“Ora basta, vogliamo fermare lo sfascio del nostro sistema sanitario, vogliamo servizi efficienti e di qualità per i cittadini, vogliamo una sanità pubblica solidaristica e universalistica”, con queste parole, rese note attraverso una nota stampa, le sigle del settore sanitario Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing Up, Federazione sindacati indipendenti e le Rsu dell’Ats Sardegna hanno indetto uno sciopero per lunedì 17 febbraio, alle ore 10:30, davanti alla sede dell’Ats a Cagliari, in via Piero della Francesca.

“Prendendo atto di quanto emerso nelle ultime settimane al tavolo negoziale, riteniamo non più accettabile l’atteggiamento di chiusura totale da parte della dirigenza aziendale, che con atti intollerabili continua a umiliare e mortificare i lavoratori Ats, bloccando la contrattazione decentrata e non rispettando accordi precedentemente assunti”, hanno dichiarato i sindacati.