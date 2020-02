“Margherita Distribuzione conferma l’impianto delle proposte già presentate e ribadisce che si lavora sulla ricollocazione professionale dei dipendenti Ex-Auchan e su un piano di uscite volontarie”, lo ha comunicato, in una nota stampa, il gruppo Conad.

“Abbiamo presentato nuovi dettagli sul piano dell’azienda per la “salvaguardia del lavoro dei dipendenti Ex-Auchan, sia della sede che della rete – e continua il comunicato, parlando del piano che prevederebbe – tre percorsi di ricollocazione e riqualificazione professionale; uscite su base volontaria e incentivata (con attivazione anche della NASPI); attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per la gestione sia degli interventi di ristrutturazione e risanamento dei punti vendita Ex-Auchan, sia degli impatti organizzativi sulle strutture di sede Ex-Auchan”.

“Nel corso dell’incontro sono state chiarite le finalità legate all’attivazione della procedura di CIGS per la rete con la lettera del 12 febbraio, facendo chiarezza su ricostruzioni di un incremento degli esuberi rispetto a quanto sempre dichiarato dall’azienda, non ci saranno licenziamenti nel 2020”, conclude l’azienda. Il prossimo tavolo con i sindacati è stato fissato per il 22 febbraio a Bologna.