Incidente stradale durante la notte sulla Statale 389, all’altezza del Km 48, vicino a Villagrande Strisaili, dove un fuoristrada ha investito tre bovini, uccidendoli. Il conducente, un uomo di 41 anni originario di Nuoro, è rimasto contuso ed è stato trasportato dai medici del 118 all’ospedale di Lanusei.

Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Lanusei e il personale dell’Anas. Per gli animali non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo in seguito al violento urto con l’auto.