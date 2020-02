Il Questore di Cagliari ha applicato il Daspo per anni 5 ad un tifoso olbiese del Cagliari, denunciato dalla Digos per fatti commessi il 16 dicembre scorso in occasione di Cagliari – Lazio. Lo spettatore, che aveva il posto nel settore ‘Distinti’, al termine dell’incontro ha urlato verso il giocatore della Lazio Felipe Caicedo l’insulto a sfondo razziale “Negro di m…”. Nonostante l’invito rivoltogli dal personale steward presente in quel settore, ad interrompere immediatamente gli insulti, lo spettatore ha ignorato il richiamo e ha continuato a rivolgere improperi a sfondo razziale nei confronti del calciatore ecuadoriano. Gli steward lo avevano quindi invitato ad esibire il biglietto insieme al documento d’identità, ma l’uomo si è rifiutato di esibire quest’ultimo, consegnando solo il titolo d’accesso. A quel punto si è reso necessario l’intervento dei poliziotti che lo hanno identificato.

L’uomo, un 60enne nato e residente a Olbia, pluripregiudicato per diversi reati, per 5 anni non potrà accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive di calcio. Anche il Cagliari Clacio lo ha dichiarato ‘non gradito” a vita dal Sardegna Arena.

Per lo stesso periodo inoltre avrà il divieto, in occasione delle gare interne del Cagliari, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di accedere ad una serie di strade e luoghi in Cagliari, Elmas e Assemini, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni sportive.