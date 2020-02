La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un giovane residente a Bono (Ss), per il furto di un fuoristrada Mitsubishi “Pajero”, ad un 80enne di Olbia. I controlli dei militari negli ultimi giorni si erano particolarmente intensificati con particolare attenzione a quel modello di fuoristrada.

Nel corso della notte, intorno alle 3,30 i Carabinieri hanno intercettato il fuoristrada con alla guida il giovane che, subito dopo aver commesso il furto, si stava dirigendo verso casa sua dove poi l’autovettura sarebbe stata modificata o nascosta e approntata per commettere altri reati. Dopo un breve tentativo di fuga, accortosi di essere seguito dai militari, il giovane ha imboccato una strada chiusa dove è stato fermato e arrestato.

Il giovane ha immediatamente ammesso di aver commesso il furto ed attualmente è ristretto in camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

Le indagini dei Carabinieri sono in corso, per capire le finalità del furto e se il veicolo sarebbe stato usato per la perpetrazione di altri reati. Il fuoristrada è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, che ignaro di quanto fosse accaduto ha ringraziato con emozione i Carabinieri.