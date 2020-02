Due 49enni di Villacidro sono stati trasportati in codice rosso in ospedale a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a Villacidro. I due erano a bordo di una Nissan Micra che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro gli alberi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Uno dei feriti è stato trasportato al Brotzu in elicottero, il secondo è ricoverato all’ospedale di San Gavino.