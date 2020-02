Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, è il nuovo presidente regionale di Ali, Autonomie locali italiane. Amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale si sono incontrati a Nuoro per approfondire temi che, come sostenuto dal presidente ALI e sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante il suo intervento, definiscono nuove sfide per il Paese, a partire dall’ambiente e dalla riforma degli enti locali.

L’appuntamento di questa mattina, dopo un’attenta discussione tra i partecipanti, ha portato all’elezione del nuovo Presidente regionale, Andrea Soddu, Sindaco di Nuoro. Oltre al presidente Matteo Ricci, è intervenuto anche Mario Bruno, componente dell’Ufficio di Presidenza di ALI Nazionale.