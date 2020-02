Il Napoli porta a casa tre punti importanti dalla Sardegna, ottenendoli col minimo sforzo, una rete di Mertens nella ripresa, in una partita giocata in maniera non brillante da un Cagliari rinunciatario e stanco.

Gattuso lascia Insigne in panchina inserendolo solo dopo un’ora di gran possesso palla e di scarse occasioni e poco dopo gli azzurri vanno in gol.

La reazione del Cagliari è velleitaria, non impensierisce mai Ospina e Maran deve così incassare la seconda sconfitta consecutiva. L’ultima vittoria dei rossoblù risale ormai a inizio dicembre.

A fine partita è stata molto dura la contestazione contro la squadra e la società rossoblu.