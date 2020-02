Scontro tra due auto sulla Ss195, intorno alle 8:30 di questa mattina, in direzione Cagliari.

Non ci sono per fortuna feriti: i conducenti hanno rifiutato il trasporto in ospedale da parte del personale del 118.

Il traffico invece ha subito forti rallentamenti. Diversi i chilometri di coda, in un punto nevralgico per il traffico mattutino che porta in centro città.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cagliari.