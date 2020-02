Scadono il 12 marzo 2020 i termini per fare domanda di partecipazione al Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 35 posti di Istruttore agente di Polizia Municipale da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica ed economica C1.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel bando consultabile e scaricabile a questo link.