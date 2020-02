Tredici persone sono state denunciate dai carabinieri del Noe di Sassari per reati ambientali che vanno dalla realizzazione di discariche abusive al trasporto e abbandono di rifiuti.

Durante i controlli i carabinieri hanno eseguito il sequestro di una vasta discarica di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione di opere edili. I controlli sono stati eseguiti su tutto il territorio di Sassari e Nuoro negli ultimi due mesi e hanno portato i militari alla denuncia di 13 persone a comminare sanzioni per un totale di 25mila euro.

I reati contestati riguardano: discariche abusive di rifiuti speciali pericolosi e no; trasporto di rifiuti speciali con veicoli non autorizzati; abbandono di ingenti quantitativi di rifiuti; inosservanza da parte di titolari di imprese delle prescrizioni ambientali contenute nelle autorizzazioni per la gestione degli impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti; inadempienza delle ordinanze che disponevano il ripristino dello stato di luoghi precedentemente adibiti a discariche abusive e abbandono di rifiuti.