Almeno due persone sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta per duplice omicidio aperta a seguito della sparizione da Dolianova, sud Sardegna, dei due fratelli di origine calabrese Massimiliano e Davide Mirabello. Una di queste è il vicino di casa degli scomparsi: l’uomo avrebbe avuto dissapori con i Mirabello e i carabinieri nelle ultime ore gli hanno sequestrato l’auto.

L’indagine a suo carico è un atto dovuto per consentire gli accertamenti sulla vettura. I militari dell’Arma hanno anche messo insieme tutto il materiale raccolto durante le perquisizioni effettuate in questi giorni e compilato i verbali con le testimonianze raccolte finora. L’accelerazione è arrivata dopo la conferma che il sangue trovato non troppo distante dall’abitazione dei due fratelli appartiene a loro.

