Attivare il servizio di consulenza genetica oncologica anche nell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

Lo chiede alla Giunta e all’assessore della Sanità, Mario Nieddu, la capogruppo del M5S Desirè Manca, attraverso una mozione depositata in Consiglio. Sinora questo tipo di prestazione è garantito solo nella Assl di Cagliari.

“La Regione dovrebbe impegnarsi affinché l’Unità di genetica dell’Aou di Sassari fosse dotata di strumenti e personale adeguato per dare lo stesso servizio ai pazienti a rischio di tumore eredo familiare nel centro-nord dell’Isola”, dice la consigliera. Attualmente, ricorda, “solo l’ospedale Binaghi di Cagliari offre il servizio rivolto a pazienti affetti da tumori con specifiche caratteristiche (sede ed età di insorgenza, tipo istologico, presentazione sincrona o metacrona) e/o con familiarità per patologia neoplastica, a ai loro familiari a rischio”. Per Manca avere anche al centro nord un riferimento “aprirebbe la prospettiva di poter determinare il rischio individuale di neoplasia senza dover affrontare, anche dalle località remote della Nurra, del Logudoro, della Gallura ed anche della Barbagia, la cronica carenza di collegamenti della quale è affetta la nostra isola”.