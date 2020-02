La settimana sarà particolarmente favorevole per i segni d’acqua, soprattutto in amore. Sarete più sicuri di voi stessi e prenderete delle decisioni senza avere il minimo dubbio. I single potranno voltare pagina una volta per tutte. La settimana lavorativa si prospetta piena di soddisfazioni, sarete ammirati da capi e colleghi. L’oroscopo per i segni di fuoco annuncia giornate serene e gradevoli nel rapporto di coppia. I single possono rilassarsi e dedicare questo periodo al relax e allo shopping. Il settore lavorativo subirà presto profondi cambiamenti, che saranno molto vantaggiosi. I Segni di Terra sono favoriti dalla posizione di Marte che assicura passione e trasporto nelle relazioni. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Il periodo è buono per stringere nuove collaborazioni, potrete portare a termine molti progetti. Il settore amoroso per i Segni di Aria questa settimana annuncia una revisione dei rapporti di coppia che sono in crisi da tempo. I single sceglieranno di dedicarsi al lavoro e di evitare le decisioni importanti. Sul lavoro alcune questioni in sospeso necessitano di essere risolte. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana sarete in grado esternalizzare i vostri sentimenti, sarete molto passionali e risponderete alle aspettative del partner. Non mescolate però la vita privata con le preoccupazioni professionali e godetevi le emozioni che vi regala la vita. I single saranno molto romantici e pronti a prodigarsi con la persona desiderata.

Lavoro: la sfera professionale sarà caratterizzata da un’enorme energia grazie alla presenza di Marte nel segno. Potrete andare incontro a molte sfide senza timori e con la certezza di vincerle. E’ la settimana giusta per riflettere su quale percorso intraprendere e capire cosa desiderate veramente.

Toro

Amore: sfruttate gli aspetti positivi dei pianeti che sono a vostro favore e cercate di mettere ordine nella vostra vita privata. Venere vi spingerà ad avere un certo riguardo per i sentimenti e questo vi consentirà di vivere meglio le vostre emozioni. I single sentiranno forte il desiderio di amare e non perderanno occasione di vivere esaltanti avventure.

Lavoro: sin dai primi giorni della settimana sarete intenti a dedicarvi a nuovi progetti e iniziative. Tutto ciò che inizierete nascerà sotto buoni auspici e quindi le probabilità di successo saranno molto elevate. Cercate solo di essere più diplomatici quando serve.

Gemelli

Amore: in questo periodo vivrete l’amore tra alti e bassi. Da un lato vi sentite in forma e siete molto seducenti, dall’altro non ci saranno le occasioni giuste per poterlo dimostrare al partner. L’assenza di attenzioni causerà discussioni e litigi. Per i single ci sono possibilità di conoscere persone interessanti, ma potrebbero risultare un po’ troppo complicate per i vostri gusti.

Lavoro: in questa settimana avrete la possibilità di insistere su determinati progetti che intendete portare avanti. Mercurio, il vostro pianeta, vi invita però a ragionare e a capire qual è la scelta migliore per la vostra carriera.

Cancro

Amore: questa settimana concentrerete le vostre attenzioni sul partner che, oltre a essere passionale, pretenderà molto da voi. Tuttavia, nella coppia ci sarà una bella magia e più che a parole comunicherete con lo sguardo o con piccoli gesti romantici. I single avranno tanta voglia di tenerezza e all’orizzonte potrebbe apparire qualcuno che prenderà l’iniziativa in modo deciso.

Lavoro: se state pensando di consolidare dei nuovi progetti, state sicuri che le stelle vi appoggeranno. Sarà una settimana dinamica, con tante occasioni fortunate per la sfera lavorativa. Avete però bisogno di rinnovamento e andrete quindi in cerca di situazioni che possono migliorarvi.

Leone

Amore: questa settimana il vostro oroscopo annuncia giornate serene e gradevoli. Il rapporto di coppia però andrebbe rinvigorito dal punto di vista della passione, ma ci sarà tempo per rimediare a qualche distrazione da parte vostra. I Leone che in questo momento sono single possono rilassarsi e dedicare questo periodo alla cura della loro bellezza e della loro autostima.

Lavoro: il settore lavorativo è in continua trasformazione e anche se il processo vi appare lento tuttavia all’orizzonte ci sono già tante novità. Gli effetti di questo cambiamento saranno importanti e vi permetteranno di stravolgere il vostro futuro.

Vergine

Amore: il vostro segno è favorito dalla nuova posizione di Marte che promette di portare più eros nel vostro rapporto di coppia. Per chi ha fatto da poco una nuova conoscenza deve fare attenzione perché questa amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Le giornate migliori per il primo appuntamento saranno quelle del fine settimana.

Lavoro: il cielo è in buon aspetto per aiutarvi a socializzare e a stringere nuove collaborazioni. Se mantenete impegno e costanza, tratti tipici della Vergine, sarete in grado di completare tutto ciò che avete pianificato. Evitate però di stancarvi troppo.

Bilancia

Amore: il settore amoroso questa settimana annuncia una bella resa dei conti. I rapporti di coppia già in crisi da tempo potrebbero arrivare al colpo di grazia e per voi potrebbe esserci in vista una ventata di aria nuova e di novità. I single in questo periodo decideranno di dedicarsi al lavoro e di allontanare al momento le decisioni importanti.

Lavoro: questa settimana sul lavoro ci saranno delle questioni in sospeso che necessitano urgentemente di essere risolte. Questa situazione potrebbe essere abbastanza faticosa e potrebbe portarvi al nervosismo. Per evitare di diventare irascibili sarà opportuno ritagliarsi delle serate appositamente per voi stessi.

Scorpione

Amore: la posizione favorevole di Mercurio questa settimana vi farà vivere il rapporto di coppia con la giusta dose di fantasia e di passionalità, per la felicità del vostro partner. Potreste apparire anche meno misteriosi del solito, ma risulterete sicuramente più romantici. I single avranno un’ottima settimana a disposizione per fare conquiste su conquiste.

Lavoro: sarete abbastanza alterati per questioni sia economiche che lavorative, ma questo atteggiamento potrebbe mettere a rischio le vostre relazioni interpersonali. Il consiglio è quello di non arrivare a discussioni accese con i colleghi e di cercare punti di contatto che vi faranno ritrovare l’armonia giusta.

Sagittario

Amore: l’amore è in primo piano e la nuova posizione del Sole e di Mercurio potranno favorire un consolidamento del rapporto. Tuttavia, il nascere di certe situazioni potrebbe mettere a rischio il rapporto di coppia, quindi cercate di mediare. I single saranno molto pigri e questo non favorirà le uscite e la possibilità di fare nuove conoscenze.

Lavoro: sul lavoro preferirete organizzare un progetto da soli piuttosto che lavorare in una squadra di colleghi poco affiatata. In questo periodo non vi sentite probabilmente a vostro agio nel team in cui lavorate e per questo cercate di evadere.

Capricorno

Amore: questa settimana sarete anche propensi a riaccendere la fiamma dell’amore con il vostro partner. Le coppie avranno l’opportunità di rafforzare la relazione, mentre chi è single non avrà problemi a incontrare persone nuove. Ottime le conquiste grazie alla comunicazione, sarete aperti al dialogo e agli scambi di opinioni.

Lavoro: ci saranno nuove prospettive di lavoro, soprattutto per chi ancora lo sta cercando, mentre nuove idee originali si staglieranno all’orizzonte regalandovi altri successi. Le collaborazioni saranno determinanti per poter realizzare un progetto ambizioso. Plutone, Saturno e Giove sono in aspetto favorevole e riuscirete a superare ogni perplessità perché sarete motivati.

Acquario

Amore: l’affiatamento e il dialogo all’interno della coppia non saranno alle stelle, ma grazie a Venere benevolo il rapporto col partner migliorerà. Le cose andranno meglio nel fine settimana, quando sarete più rilassati e avrete fatto una pausa dal lavoro. I single dovranno avere pazienza e faranno bene a posticipare le decisioni importanti.

Lavoro: durante questa settimana Mercurio agevolerà moltissimo il rendimento lavorativo, sarete comunicativi e questo favorirà le collaborazioni. Cogliete quindi l’occasione per andare avanti nei vostri progetti professionali, ma fate attenzione a non prendere scelte troppo frettolose. Lasciate che le cose maturino e si evolvano da sole, gli eventi si verificheranno senza troppi impedimenti.

Pesci

Amore: questa settimana in amore non ci saranno passi avanti, ma nemmeno eventi che potrebbero sconvolgere la vita di coppia. Il campo delle relazioni è abbastanza appagante, Marte vi rende intraprendenti e più sicuri di voi stessi e prenderete delle decisioni senza incertezze. I single potranno approfittarne per voltare pagina e dire addio a questioni oramai superate.

Lavoro: anche se la settimana si prospetterà all’insegna della pigrizia, Venere migliora tutto donandovi una bella vitalità. Sul lavoro darete il meglio di voi e molti fra capo e colleghi ne saranno fortemente entusiasti. Sarete particolarmente ispirati, intuitivi e sensibili, e difenderete i vostri progetti con grande sicurezza, senza lasciarti scoraggiare da critiche o limiti.