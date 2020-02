Gli studenti delle scuole superiori beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2018/2019, avranno tempo fino al 29 febbraio per recarsi presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per incassare il proprio “bonifico domiciliato”.

Sono, infatti, tanti studenti che non hanno ancora provveduto alla riscossione della borsa di studio.

Per gli studenti maggiorenni, sarà sufficiente esibire il codice fiscali e un documento di identità in corso di validità, mentre per gli studenti minorenni sarà necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito dei seguenti documenti:

– originale del proprio documento di identità in corso di validità;

originale del proprio codice fiscale;

– originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario;

– originale del codice fiscale dello studente beneficiario;

– copia compilata della dichiarazione sostitutiva (per scaricare il modulo CLICCA QUI) da firmare esclusivamente davanti all’operatore dell’ufficio postale.