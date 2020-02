È una doccia fredda. Così viene definita la soluzione per i 37 lavoratori Apa e Aipa, rimasti senza lavoro dopo l’accorpamento con Aars (Associazione allevatori Regione Sardegna). Infatti, come afferma lo stesso Michele Ciusa, consigliere regionale del movimento 5 stelle, i dipendenti otterranno solamente trecento euro a compensazione delle mancate mensilità e della mancata liquidazione, e l’assunzione per soli sei mesi anziché dodici.

Un nulla di fatto, insomma, nonostante l’ultima variazione di bilancio che aveva previsto, grazie a un emendamento dello stesso Ciusa, uno stanziamento di 300mila euro per il reintegro di un periodo di un anno.

“Pochi giorni fa – afferma l’esponente pentastellato – i 37 hanno ricevuto una proposta di contratto di conciliazione tra le parti che in realtà è un ricatto ai danni dei lavoratori”.

“Chiediamo pertanto all’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia di prendere le redini della situazione e di fare finalmente qualcosa per tutelare questi lavoratori” conclude Ciusa.