Sono stati tutti evacuati i cittadini americani che erano rimasti bloccati sulle navi da crociera Diamond Princess e Yokohama in Giappone: il primo aereo è atterrato in California, il secondo aereo invece in Texas.

14 persone, tra quelle che sono rientrate begli USA, sono risultate positive al test sul coronavirus; le altre staranno per due settimane in quarantena aggiuntiva.