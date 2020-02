Solarussa, incidente sul lavoro: operaio rischia di perdere un braccio

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio nell’oristanese, a Solarussa, e ha visto coinvolto un operaio che rischia ora di perdere un braccio.

L’uomo, come si vede nel video, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Marino di Cagliari, con assegnato un codice rosso. Per cause ancora da accertare, il braccio dell’uomo sarebbe rimasto incastrato in un nastro trasportatore. L’operaio è stato soccorso dai colleghi che hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale con il braccio quasi completamente amputato.