Sembrerebbe quasi uno scenario del gioco ‘Grand Theft Auto’, invece purtroppo è la realtà: un uomo ha aggredito un tassista e ha anche tentato di rubargli il taxi. Il fatto si è verificato in via Rivarossa, alla periferia di Roma, in zona Montespaccato: la vittima, secondo una prima ricostruzione, stava accompagnando 4 clienti da via Casilina quando, arrivati a destinazione, uno di loro gli si è avventato contro, forse per inizialmente per non pagare, danneggiando anche la carrozzeria, per poi cercare di mettersi alla guida del veicolo.

L’aggressore è stato arrestato dagli agenti di Polizia per rapina, lesioni, resistenza e interruzione di pubblico servizio. ‘Sono stati 40 minuti di terrore, ho avuto davvero paura’, sono state le prime parole del tassista, 47enne e padre di un bambino di 10.