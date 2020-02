Ancora un’operazione degli agenti della Polizia Stradale di Cagliari a tutela dei consumatori. Stamani alle 6,45 un equipaggio ha notato un furgone in pessime condizioni in transito sulla SS 131 nell’hinterland di Cagliari, e hanno deciso di fermarlo. Al controllo del mezzo i poliziotti della stradale hanno trovato al suo interno oltre 50 kg di pane contenuti in ceste fatiscenti e altri alimenti riposti alla rinfusa all’interno della cabina di guida. A quel punto è stato richiesto l’intervento degli specialisti del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Asl. Il pane e gli alimenti sono stati sequestrati per la successiva distruzione.

L’ispezione è stata estesa ad Assemini, nel panificio, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo con le sue attrezzature con obbligo di ripristino delle condizioni igienico sanitarie per poterlo dissequestrare.

Il titolare è stato sanzionato con una multa da 1000 euro dalla Polizia stradale, mentre la sanzione prevista dalla normativa competente alla Asl è di 3mila euro. Proseguono così i controlli della Polstrada di Cagliari ai mezzi adibiti al trasporto di alimenti.

Nei giorni scorsi i poliziotti avevano fermato e sequestrato un furgone che distribuiva dolci e pizzette nei bar di Cagliari con conseguente chiusura del laboratorio nel quartiere di San Michele.

