Sono circa 200 i dipendenti di Air Italy che oggi si sono riuniti nell’aula magna del dipartimento di Economia del Turismo, all’interno dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, in merito a un’assemblea convocata insieme ai sindacati.

I dipendenti sardi, il cui numero si attesta intorno ai 450, stanno già effettuando un presidio permanente nell’hangar aziendale adiacente all’aerostazione sin dal primo giorno in cui gli azionisti hanno dato la notizia di voler liquidare la società.

“Fino a quando non riceveremo le lettere di licenziamento non ci arrendiamo e tenteremo ogni strada possibile per scongiurare questa eventualità”. Annunciano i dipendenti sardi di Air Italy al termine dell’assemblea. Domani mattina saranno a Cagliari per incontrare consiglieri regionali e sindacati mentre oggi hanno stabilito, coi sindacati, di inviare una delegazione a Roma giovedì prossimo, quando il Ministro dei Trasporti incontrerà il governo della Regione Sardegna e Lombardia, i liquidatori di Air Italy e tutte le sigle sindacali che stanno seguendo la vertenza.

“Non mancano le preoccupazioni e i dubbi sul nostro futuro – dicono i lavoratori – ma nel corso dell’assemblea di oggi è emersa soprattutto grande determinazione e grande unità, siamo pronti alla lotta”.